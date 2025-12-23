Россияне более суток тушили пожар в порту после украинской атаки

Украинская атака привела к повреждению трубопровода, двух причалов и двух судов россиян. Огнем было охвачено не менее 1000 кв. м

Тамань (Фото: wikipedia.org)

В России более суток тушили пожар в морском порту Тамань в Краснодарском крае, куда ударили украинские беспилотники. Об этом сообщило Главное управление Министерства чрезвычайных дел РФ по Краснодарскому краю.

Россияне утверждают, что по состоянию на 09:15 (08:15 по Киеву) 23 декабря в Темрюкском районе ликвидировали возгорание в порту.

Оперативные службы якобы полностью потушили трубопровод с мазутом, а до этого, 22 декабря, ликвидировали возгорание на танкере и причале.

Украинские дроны поразили морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края России в ночь на 22 декабря. По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, повреждены трубопровод, два причала и два судна. Пожаром было охвачено более 1000 кв. м. Также горело судно и возникло возгорание на территории резервуарного парка.