Россияне более суток тушили пожар в порту после украинской атаки
В России более суток тушили пожар в морском порту Тамань в Краснодарском крае, куда ударили украинские беспилотники. Об этом сообщило Главное управление Министерства чрезвычайных дел РФ по Краснодарскому краю.
Россияне утверждают, что по состоянию на 09:15 (08:15 по Киеву) 23 декабря в Темрюкском районе ликвидировали возгорание в порту.
Оперативные службы якобы полностью потушили трубопровод с мазутом, а до этого, 22 декабря, ликвидировали возгорание на танкере и причале.
Украинские дроны поразили морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края России в ночь на 22 декабря. По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, повреждены трубопровод, два причала и два судна. Пожаром было охвачено более 1000 кв. м. Также горело судно и возникло возгорание на территории резервуарного парка.
- 22 декабря ГУР сообщило, что в Липецке поражены истребители россиян на $100 млн.
- В ночь на 23 декабря беспилотники атаковали российский Ставропольский край. По данным ASTRA, под ударом был нефтехимический завод "Ставролен".
Комментарии (0)