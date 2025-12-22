Новая спецоперация ГУР: в Липецке сожжены истребители россиян на $100 млн – видео
Прошлой ночью, с 20 на 21 декабря, на российском военном аэродроме под городом Липецк были поражены истребители Су-30 и Су-27. Об этом сообщило Главное управление разведки и показало видео.
Спецоперацию ГУР планировали в течение двух недель, а непосредственно реализовал ее представитель движения сопротивления. В результате пожара на аэродроме оба военных самолета агрессора выведены из строя.
Ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей с бортовыми номерами "12" и "82", которые Россия использовала в войне против Украины, может составлять до $100 млн.
Для осуществления спецоперации изучались маршрут патрулирования и график смены часовых, что позволило незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем – беспрепятственно покинуть аэродром.
- В ночь на 18 декабря дроны СБУ ударили по аэродрому в Крыму. Уничтожено техники на сотни миллионов долларов.
- В ночь на 22 декабря в Краснодарском крае поражено два российских судна и газопровод в результате очередной ночной атаки беспилотников.
