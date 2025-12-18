Дроны СБУ ударили по аэродрому в Крыму. Уничтожено техники на сотни миллионов долларов
В ночь на 18 декабря беспилотники Службы безопасности Украины поразили аэродром россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба СБУ и обнародовала кадры попаданий.
Ночью беспилотники СБУ успешно отработали по компонентам российской противовоздушной обороны на военном аэродроме "Бельбек".
В результате попаданий было поражено:
→ два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (цена одного составляет от $60 млн до $100 млн);
→ радиолокационную станцию 92Н6, являющуюся частью зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" (цена для внутреннего рынка составляет $30 млн, экспортная – $60 млн);
→ зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (цена для внутреннего рынка $12 млн, экспортная – $19 млн);
→ самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (цена – от $30 до $50 млн в зависимости от комплектации и вооружения).
- 15 декабря собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что Украина в третий раз ударила по российским нефтедобывающим платформам в Каспийском море.
- В тот же день СБУ и ВМС поразили подлодку оккупантов в Новороссийске Краснодарского края.
