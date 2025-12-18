Дроны СБУ ударили по аэродрому в Крыму. Уничтожено техники на сотни миллионов долларов

Аэродром "Бельбек" (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 18 декабря беспилотники Службы безопасности Украины поразили аэродром россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба СБУ и обнародовала кадры попаданий.

Ночью беспилотники СБУ успешно отработали по компонентам российской противовоздушной обороны на военном аэродроме "Бельбек".

В результате попаданий было поражено:

→ два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (цена одного составляет от $60 млн до $100 млн);

→ радиолокационную станцию 92Н6, являющуюся частью зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" (цена для внутреннего рынка составляет $30 млн, экспортная – $60 млн);

→ зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (цена для внутреннего рынка $12 млн, экспортная – $19 млн);

→ самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (цена – от $30 до $50 млн в зависимости от комплектации и вооружения).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ