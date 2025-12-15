Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ поразили подводную лодку оккупантов в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, опубликовав соответствующее видео.

По словам ведомства, подводные дроны СБУ Sub Sea Baby впервые в истории взорвали субмарину оккупантов класса 636.3 "Варшавянка" (в классификации НАТО – Kilo).

Благодаря взрыву субмарина "получила критические повреждения и фактически выведена из строя", заявили в ведомстве.

"На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины", – рассказала СБУ, добавив, что это была совместная операция ее 13-го Главного управления военной контрразведки и Военно-морских сил.

Спецслужба отметила, что стоимость одной субмарины такого класса составляет около $400 млн, а учитывая международные санкции, создание аналогичной подводной лодки сейчас может стоить до $500 млн.

"Этот класс подводных лодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров (гидролокаторов, обнаруживающих подводные объекты. – Ред.)", – отметили в сообщении.

В СБУ добавили, что пораженная подлодка вынужденно находилась в порту Новороссийска, поскольку успешные спецоперации надводных морских дронов Sea Baby вытеснили корабли и субмарины оккупантов из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму (поражение по российских судах также наносили и беспилотники Главного управления разведки. – Ред.).