ГУР озвучило потери, которые оккупантам нанесли их морские дроны MAGURA – список

Количество потерь РФ в личном составе от морских беспилотников "может быть значительно больше", отметили в разведке

Морской дрон Magura (Фото: ГУР)

Бойцы Главного управления разведки нанесли РФ потери в девять судов, три вертолета, два самолета и один бронетранспортер, а также более 100 захватчиков благодаря своим морским дронам MAGURA. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило ГУР.

По его данным, при использовании беспилотников MAGURA всех модификаций силы военной разведки уничтожили (затопили или безвозвратно вывели из строя):

→ разведывательный корабль "Иван Хурс";

→ ракетный катер "Ивановец";

→ большой десантный корабль "Цезарь Куников";

→ патрульный корабль "Сергей Котов" вместе с вертолетом Ка-29 на борту;

→ десантный катер Д-295 "Акула";

→ десантный катер Д-144 "Серна" с бронетранспортером БТР-82 на борту;

→ два скоростных катера типа "РИФ-75";

→ скоростной катер КС-701 "Тунец";

→ два вертолета Ми-8;

→ два истребителя Су-30.

Читайте также Как попасть в разведку: пошаговый гид

Также, добавили в ГУР, во время проведения своих операций подразделение Group13 повреждало (до потери боеспособности) вышеупомянутые корабли "Иван Хурс" и "Сергей Котов" (последний дважды), три скоростных катера типа КС-701 "Тунец" и один вертолет Ка-27.

Насчет потерь в личном составе, по подтвержденным данным разведки благодаря попаданиям MAGURA и проведенных операций погибли 118 оккупантов, еще 15 были ранены. В частности, речь идет о пяти российских водолазах-разведчиках, которые погибли при попытке поднять дрон в Бухте Новороссийска 6 июля 2025 года.

В то же время в ГУР отметили, что эти цифры включают только те потери, которые получили документальное или техническое подтверждение разведки – фактическое же количество погибших и раненых оккупантов "может быть значительно больше".