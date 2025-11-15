ГУР озвучило втрати, які окупантам завдали їх морські дрони MAGURA – список

Кількість втрат РФ в особовому складі від морських безпілотників "може бути значно більшою", зауважили в розвідці

Морський дрон Magura (Фото: ГУР)

Бійці Головного управління розвідки завдали РФ втрат у дев'ять суден, три гелікоптери, два літаки та один бронетранспортер, а також більш ніж 100 загарбників завдяки своїм морським дронам MAGURA. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомило ГУР.

За його даними, під час використання безпілотників MAGURA усіх модифікацій сили воєнної розвідки знищили (затопили або безповоротно вивели з ладу):

→ розвідувальний корабель "Іван Хурс";

→ ракетний катер "Івановець";

→ великий десантний корабель "Цезар Куніков";

→ патрульний корабель "Сергій Котов" разом з гелікоптером Ка-29 на борту;

→ десантний катер Д-295 "Акула";

→ десантний катер Д-144 "Серна" з бронетранспортером БТР-82 на борту;

→ два швидкісні катери типу "РИФ-75";

→ швидкісний катер КС-701 "Тунець";

→ два вертольоти Мі-8;

→ два винищувачі Су-30.

Також, додали в ГУР, під час проведення своїх операцій підрозділ Group13 пошкоджував (до втрати боєздатності) вищезгадані кораблі "Іван Хурс" та "Сергій Котов" (останнього двічі), три швидкісні катери типу КС-701 "Тунець" та один гвинтокрил Ка-27.

Стосовно втрат в особовому складі, за підтвердженими даними розвідки завдяки влучанням MAGURA та проведених операцій загинули 118 окупантів, ще 15 були поранені. Зокрема, йдеться про п'ятьох російських водолазів-розвідників, які загинули під час спроби підняти дрон у Бухті новоросійська 6 липня 2025 року.

Водночас у ГУР наголосили, що ці цифри включають лише ті втрати, які отримали документальне або технічне підтвердження розвідки – фактична ж кількість загиблих й поранених окупантів "може бути значно більшою".