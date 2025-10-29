СБУ назвала всі кораблі Росії, уражені її морськими дронами

У переліку спецслужби по два фрегати та ракетоносії, патрульний й десантний корабель та інші судна окупантів

Морський дрон Sea Baby та боєць СБУ (Фото: пресслужба відомства)

Завдяки морським дронам Служби безпеки України було уражено 11 російських військових кораблів. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомила пресслужба відомства.

Перше застосування морських дронів СБУ сталося у 2022 році для атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті, з того часу це озброєння постійно еволюціонує й вдосконалюється, розповіли у спецслужбі.

"Цим винаходом та його результативністю СБУ змінила хід війни, зокрема вплинула на розподіл сил у Чорному морі на користь України і розблокувала зерновий коридор. Російські кораблі змушені ховатися в інших портах, зокрема Новоросійська", – зазначили у відомстві.

СБУ вказує, що загалом з початку повномасштабного вторгнення за допомогою своїх морських дронів уразила 11 військових кораблів Чорноморського флоту РФ й успішно атакувала Кримський міст у липні 2023 року (це була друга з трьох атак спецслужби по об'єкту. – Ред.).

Відомство наводить перелік 11 кораблів, уражених її морськими дронами:

→ фрегат "Адмирал Макаров" (атаковано прототипом дрона);

→ фрегат "Адмирал Эссен" (прототип);

→ мінний тральник "Иван Голубец" (прототип);

→ патрульний корабель "Ладный" (прототип);

→ ракетоносій "Самум" (Sea Baby);

→ ракетоносій "Буян" (Sea Baby);

→ корабель "Павел Державин" (Sea Baby);

→ великий військовий буксир "Профессор Николай Муру" (Sea Baby);

→ розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий" (Sea Baby);

→ десантний корабель "Оленегорский горняк", поблизу Новоросійська (дрон СБУ "Мамай");

→ танкер SIG, поблизу Новоросійська ("Мамай").

Судячи з відкритих джерел, усі з них були уражені впродовж 2022-2023 років.