Експериментальні "Морські малюки" атакували кораблі ЧФ РФ у Криму, підводний човен втік – джерело

Носій крилатих ракет корабель "Буян" і великий патрульний корабель "Павєл Дєржавін" російського флоту в Чорному морі атакували завдяки експериментальному озброєнню морських дронів, повідомило джерело LIGA.net у Службі безпеки України.

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Кораблі були атаковані в рамках спільної операції СБУ та ВМС.

11 жовтня з'явилися повідомлення, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин був вибух на "Павлі Дєржавіні". Висувалися версії, що він нібито підірвався на "невідомій міні".

Вранці 13 жовтня на рейді біля Севастополя пролунав вибух, після чого з'явилися відео з військовим кораблем ЧФ РФ, за яким видно шлейф диму. Росіяни писали про протидиверсійні навчання та те, що це таке "вітання" корабля.

Джерело в СБУ пише: "Обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням".

(У серпні глава СБУ Василь Малюк розповів, що "Морський малюк" – це їхній "унікальний" винахід і "ніякі" приватні компанії не брали участі у розробці та виробництві цього аквадрону.)

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За словами джерела, після першого підриву (патрульного корабля) російські тральщики та водолази "так і не змогли виявити наше ноу-хау".

Також 12 жовтня "пощастило" підводному човну "Алроса", додали в СБУ, який "поки що зумів втекти від наших розробок".

"Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків", – додали в Службі.

В СБУ резюмують з посиланням на організаторів спецоперації: "Попереджаємо москолоту – не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту".

Проукраїнський анонімний паблік Крымский ветер уточнив, що сьогодні було "атаковано" буцімто не "Буян", а патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василь Биків".

Унаслідок нічної атаки 13 вересня 2023 року на судноремонтному заводі в Севастополі було сильно пошкоджено великий десантний корабель та знищено підводний човен окупантів.

14 вересня Україна завдала удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, корвет "Сергій Котов" отримав пошкодження.

22 вересня в Севастополі ракетами було розбито штаб ЧФ РФ: багато відео.

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