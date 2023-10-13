Під Севастополем пролунав вибух, задимів російський військовий корабель — відео
Біля берегів Севастополя в тимчасово окупованому Криму вранці 13 жовтня пролунав вибух, після чого з'явилися відео з військовим кораблем ЧФ РФ, за яким видно шлейф диму. Про це пишуть місцеві ресурси.
Росіяни пишуть про протидиверсійні навчання.
"Щойно на рейді Севастополя вибухнув корабель, зараз будуть відео та фото. Глухий вибух відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів", – написав о 10:31 проукраїнський анонімний Telegram-паблік Крымский ветер.
Пізніше ресурс показав відео, де в морі за кораблем видно шлейф чорного диму, а над ним пролітає вертоліт, додавши до роликів підпис: "Зважаючи на все, вибухнув і димить МРК проєкту 21631 "Буян-М" – носій "калібрів".
Гауляйтер окупантів у місті заявив, що гучні звуки в районі Північного молу – "це тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення, також проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря".
Один із пабліків окупантів написав, що "є така традиція на флоті – подавання кораблем "чорної шапки": це навмисне подавання в камеру згоряння через форсунки палива під меншим, ніж потрібно, тиском (розпорошенням), щоб воно не все згоряло і щоб труба дала "шапку" чорного диму".
Там заявили, що цей дим "ніби каже всім: "Я прийшов, здрастуйте!", "Я йду, до побачення!", або "Я йду!" У разі "Я йду!" дається вже не просто "шапка", а довгий шлейф чорного диму, що виходить із труби весь час проходження корабля по території, яку "вітають".
ДОПОВНЕНО о 11:45. Крымский ветер уточнив за новими фото, що це не МРК, а патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Биков" на зовнішньому рейді, "на вигляд – цілий".
"Ймовірно корабель пустив чорний дим із труби – шлейф, і цей момент збігся із підводним вибухом навчань, про які розповідав Развожаєв", – йдеться у повідомленні.
- Унаслідок нічної атаки 13 вересня 2023 року на судноремонтному заводі в Севастополі було сильно пошкоджено великий десантний корабель та знищено підводний човен окупантів.
- 14 вересня Україна завдала удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, корвет "Сергій Котов" отримав пошкодження.
- 22 вересня в Севастополі ракетами було розбито штаб ЧФ РФ: багато відео.
- 11 жовтня у мережі з'явилися повідомлення, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель "Павєл Дєржавін".
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