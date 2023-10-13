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Під Севастополем пролунав вибух, задимів російський військовий корабель — відео

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 11:03
Під Севастополем пролунав вибух, задимів російський військовий корабель — відео - Фото
Севастополь (ілюстративний скриншот)

Біля берегів Севастополя в тимчасово окупованому Криму вранці 13 жовтня пролунав вибух, після чого з'явилися відео з військовим кораблем ЧФ РФ, за яким видно шлейф диму. Про це пишуть місцеві ресурси.

Росіяни пишуть про протидиверсійні навчання.

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"Щойно на рейді Севастополя вибухнув корабель, зараз будуть відео та фото. Глухий вибух відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів", – написав о 10:31 проукраїнський анонімний Telegram-паблік Крымский ветер.

Пізніше ресурс показав відео, де в морі за кораблем видно шлейф чорного диму, а над ним пролітає вертоліт, додавши до роликів підпис: "Зважаючи на все, вибухнув і димить МРК проєкту 21631 "Буян-М" – носій "калібрів".

Гауляйтер окупантів у місті заявив, що гучні звуки в районі Північного молу – "це тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення, також проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря".

Один із пабліків окупантів написав, що "є така традиція на флоті – подавання кораблем "чорної шапки": це навмисне подавання в камеру згоряння через форсунки палива під меншим, ніж потрібно, тиском (розпорошенням), щоб воно не все згоряло і щоб труба дала "шапку" чорного диму".

Там заявили, що цей дим "ніби каже всім: "Я прийшов, здрастуйте!", "Я йду, до побачення!", або "Я йду!" У разі "Я йду!" дається вже не просто "шапка", а довгий шлейф чорного диму, що виходить із труби весь час проходження корабля по території, яку "вітають".

ДОПОВНЕНО о 11:45. Крымский ветер уточнив за новими фото, що це не МРК, а патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Биков" на зовнішньому рейді, "на вигляд – цілий".

"Ймовірно корабель пустив чорний дим із труби – шлейф, і цей момент збігся із підводним вибухом навчань, про які розповідав Развожаєв", – йдеться у повідомленні.

  • Унаслідок нічної атаки 13 вересня 2023 року на судноремонтному заводі в Севастополі було сильно пошкоджено великий десантний корабель та знищено підводний човен окупантів.
  • 14 вересня Україна завдала удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, корвет "Сергій Котов" отримав пошкодження.
  • 22 вересня в Севастополі ракетами було розбито штаб ЧФ РФ: багато відео.
  • 11 жовтня у мережі з'явилися повідомлення, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель "Павєл Дєржавін".

Читайте також: "Почали переносити штаб". Як Україна витісняє російський флот із Криму

Євген Пилипенко
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