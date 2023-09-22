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22 вересня, невдовзі після 13:00, у Криму, зокрема у Севастополі, пролунали потужні вибухи. Російські окупанти повідомили про ракетну атаку Сил оборони України по штабу Російського флоту на Чорному морі. За кілька хвилин це підтвердилося: був приліт точно в адмінбудівлю ЧФ РФ.

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Z-пабліки пишуть, що "влучили по штабу флоту". Це частково підтверджується знімками, що їх показує проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер".

Незабаром гауляйтер Севастополя підтвердив ракетний удар по штабу ЧФ РФ.

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За його словами, уламок також упав біля Севастопольського академічного театру ім. Луначарського на проспекті Нахімова, що за 200 м від штабу ЧФ РФ.

Ракети, пролетівши сотні кілометрів, вразили точно ту будівлю, для якої призначалися. Навіть окупанти змушені були визнати, що "цивільна інфраструктура навколо штабу флоту в Севастополі не пошкоджена, люди, які були на момент удару на вулиці, не постраждали".

Обережно! У деяких роликах нижче – нецензурна російська мова.

Російські пропагандисти пишуть, що вибухова хвиля від ракетного удару в Севастополі "була божевільна".

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"Так, почалось", – українською мовою сказала жінка у центрі Севастополя, фільмуючи на мобільний телефон наслідки прильоту.

За кілька хвилин до удару росіяни перекрили рух автотранспорту Керченським мостом. Морський транспорт у Севастополі також припинив роботу.

Росіяни переживають, що "можлива ще одна атака", просять не виїжджати до центру міста, не виходити з будівель та пройти до укриття.

Вже після удару у Севастополі нарешті включили сирену. Евакуація дітей з дитсадка у Севастополі:

Є дірка в штабі:

Раніше окупаційні "моніторингові" канали повідомили, що всі ракети "збила ППО".

У пабліках ймовірні російські боти (та реальні росіяни також), як і у випадку з іншими успішними атаками проти об'єктів у Росії та на тимчасово окупованій території, масово пишуть, що "это фейк", "верим в наших ребят/спасибо им" та інші повідомлення, що славлять окупаційну армію.

РосЗМІ пишуть, що уламки після ракетного удару по штабу ЧФ РФ "розкидані на сотні метрів", а "до місця НП їде велика кількість карет швидкої допомоги".

Окупанти стверджують, що також було збито ракету "за Бахчисараєм", там "від уламків спалахнула трава".

О 14:12 дано відбій повітряної тривоги на ПБК.

Російське військове відомство, неодноразово викрите на брехні, заявило, що "один військовослужбовець загинув", а над Кримом "було збито п'ять ракет".

Поки немає нової інформації:

→ Днями NYT заявила, що на ринок у Костянтинівці впала ракета українського "Бука"; у Києві відповіли;

→ з'явилося відео роботи IRIS-T по російських ракетах;

→ що думають у Сенаті США після секретного брифінгу Зеленського про війну.

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