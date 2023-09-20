Командний пункт флоту РФ під Севастополем розбито ракетами: там були командири – джерело
Командний пункт Чорноморського флоту Росії поблизу Севастополя в тимчасово окупованому Криму "розбитий ракетами, які точно потрапили в ціль". Там були командири флоту окупантів, повідомило джерело LIGA.net у Службі безпеки України.
Вранці 20 вересня було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму.
"Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. Удару було завдано після того, як СБУ верифікувала дані, що там дійсно знаходяться командири ворожого флоту", – розповіли у спецслужбі.
Співрозмовник повідомив, що це була спільна спецоперація СБУ, Повітряних сил та Військово-морських сил.
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За даними джерела, вражено на базі не тільки живу силу противника, але й дорогі військові системи.
На околиці села Верхньосадове до окупації був запасний командний центр ОК ВМС ЗСУ (в/ч А-2929).
- 13 вересня 2023 року ракетним ударом Сил оборони по сухому доку в бухті було знищено російський ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".
- "Супутник Притули" залучили для удару.
- У ніч проти 14 вересня було завдано удару по російській ППО в районі Євпаторії. Її зняли на відео: "Стоїмо тут, як дебіли". Це теж була операція СБУ та ВМС: знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд. По цілі відпрацювали БПЛА та ракети "Нептун". Атака була схожа на атаку 23 серпня на позицію С-400 окупантів у районі Оленівки на мисі Тарханкут.
- Як виглядали позиції "Тріумфу" у Криму до та після прильотів – супутникові фото.
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