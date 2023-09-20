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Командний пункт флоту РФ під Севастополем розбито ракетами: там були командири – джерело

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 21:28
Командний пункт флоту РФ під Севастополем розбито ракетами: там були командири – джерело - Фото
Верхньосадове (скриншот)

Командний пункт Чорноморського флоту Росії поблизу Севастополя в тимчасово окупованому Криму "розбитий ракетами, які точно потрапили в ціль". Там були командири флоту окупантів, повідомило джерело LIGA.net у Службі безпеки України.

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Вранці 20 вересня було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму.

"Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. Удару було завдано після того, як СБУ верифікувала дані, що там дійсно знаходяться командири ворожого флоту", – розповіли у спецслужбі.

Співрозмовник повідомив, що це була спільна спецоперація СБУ, Повітряних сил та Військово-морських сил.

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За даними джерела, вражено на базі не тільки живу силу противника, але й дорогі військові системи.

На околиці села Верхньосадове до окупації був запасний командний центр ОК ВМС ЗСУ (в/ч А-2929).

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Євген Пилипенко, Юрій Смірнов
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