Як виглядали позиції "Тріумфу" у Криму до та після прильоту "Нептуна" – супутникові фото

Американський експерт опублікував супутникові знімки, на яких видно позиції російських батарей С-400 у тимчасово окупованому Криму до та після того, як по них було завдано ракетного удару.

Експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик опублікував у Twitter зіставлення знімків позицій С-400 "Тріумф" від 28 серпня та від 14 вересня.

Damage from Ukraine's recent strike on Russian air defenses in Crimea is visible in new high resolution satellite imagery. pic.twitter.com/is2lF3TonU