Як виглядали позиції "Тріумфу" у Криму до та після прильоту "Нептуна" – супутникові фото

Американський експерт опублікував супутникові знімки, на яких видно позиції російських батарей С-400 у тимчасово окупованому Криму до та після того, як по них було завдано ракетного удару.

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Експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик опублікував у Twitter зіставлення знімків позицій С-400 "Тріумф" від 28 серпня та від 14 вересня.

Damage from Ukraine's recent strike on Russian air defenses in Crimea is visible in new high resolution satellite imagery. pic.twitter.com/is2lF3TonU — Brady Africk (@bradyafr) September 14, 2023

"Втрати від нещодавнього удару України по російській системі ППО в Криму видно на нових супутникових знімках високої роздільної здатності", – пояснив він.

На першому знімку, зробленому проєктом Planet 28 серпня, видно кілька обладнаних позицій пускових установок російської ППО.

На другий знімок, зроблений 14 вересня, потрапив момент початку передислокації пускових установок із колишніх позицій, одна з яких буквально випалена.

Удару по російських батареях ППО в районі Євпаторії було завдано в ніч проти 14 вересня. Джерела LIGA.net повідомили, що це була операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

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