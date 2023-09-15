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Як виглядали позиції "Тріумфу" у Криму до та після прильоту "Нептуна" – супутникові фото

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 16:23
Як виглядали позиції
Позиції батареї С-400 у Криму після ракетного удару (Фото - Twitter Brady Africk)

Американський експерт опублікував супутникові знімки, на яких видно позиції російських батарей С-400 у тимчасово окупованому Криму до та після того, як по них було завдано ракетного удару.

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Експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик опублікував у Twitter зіставлення знімків позицій С-400 "Тріумф" від 28 серпня та від 14 вересня.

"Втрати від нещодавнього удару України по російській системі ППО в Криму видно на нових супутникових знімках високої роздільної здатності", – пояснив він.

На першому знімку, зробленому проєктом Planet 28 серпня, видно кілька обладнаних позицій пускових установок російської ППО.

Позиції батареї С-400 у Криму до ракетного удару (Фото – Twitter Brady Africk)

На другий знімок, зроблений 14 вересня, потрапив момент початку передислокації пускових установок із колишніх позицій, одна з яких буквально випалена.

Позиції батареї С-400 у Криму після ракетного удару (Фото – Twitter Brady Africk)

Удару по російських батареях ППО в районі Євпаторії було завдано в ніч проти 14 вересня. Джерела LIGA.net повідомили, що це була операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

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  • Defense Express пише, що це було перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію – і одразу результативне.

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Сергій Бережний
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