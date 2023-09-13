Атака на Севастополь. ГУР: Уражено великий десантний корабель і підводний човен росіян

Внаслідок нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. Про це в коментарі LIGA.net розповів співрозмовник в Головному управлінні розвідки.

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"Точно уражено великий десантний корабель та підводний човен", – проінформувало джерело.

Відповідаючи на запитання, чи підлягають ремонту зазначені плавзасоби, співрозмовник сказав: "Цього зараз навіть росіяни не знають".

В ніч проти 13 вересня у Севастополі пролунали вибухи — у Міноборони РФ заявили про атаку ракет та надводних дронів на місцевий судноремонтний завод. За даними російських ЗМІ та Telegram-каналів, загинули двоє та постраждали 26 співробітників заводу. На місці спалахнули пожежі.

Згідно з опублікованими супутниковими знімками NASA, всі три осередки пожеж є на території Севастопольського морського заводу: два — в Південній бухті та один — у Корабельній бухті.

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