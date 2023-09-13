Атака на Севастополь. ГУР: Поражены большой десантный корабль и подлодка россиян

В результате ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал источник в Главном управлении разведки.

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"Точно поражен большой десантный корабль и подлодка", – проинформировал источник.

Отвечая на вопрос, подлежат ли ремонту указанные плавсредства, собеседник сказал: "Этого сейчас даже россияне не знают".

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