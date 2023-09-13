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Атака на Севастополь. ГУР: Поражены большой десантный корабль и подлодка россиян

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 09:54
Атака на Севастополь. ГУР: Поражены большой десантный корабль и подлодка россиян - Фото
Большой десантный корабль РФ (Фото: ресурс оккупантов)

В результате ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал источник в Главном управлении разведки.

"Точно поражен большой десантный корабль и подлодка", – проинформировал источник.

Отвечая на вопрос, подлежат ли ремонту указанные плавсредства, собеседник сказал: "Этого сейчас даже россияне не знают".

Новость дополняется...

Милана Головань
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