Во временно оккупированном Донецке прилет в районе железнодорожного вокзала – фото, карта

Во временно оккупированном Донецке раздался взрыв в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и роспропаганда.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сообщается о прилете в оккупированном городе.

Также в соцсетях публикуют фото якобы с места происшествия.

На нем виден темный дым позади домов.

Пока нет возможности проверить эту информацию.

Донецкий железнодорожный вокзал находится в северной части города в Киевском районе.

Расстояние от станции до ближайших контролируемых Украиной территорий составляет около 5 км.

29 июля сообщалось о взрывах и детонации во временно оккупированном Донецке.

Вечер 4 июля 2023 в оккупированной Макеевке рядом с Донецком прошел с мощными взрывами – видео "гриба".

13 июля во временно оккупированном Донецке раздались взрывы, местные жители сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз" на северо-западе города.

Смотрите также: Момент прилета по центру Таганрога – видео с авторегистратора

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.