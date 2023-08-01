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Во временно оккупированном Донецке прилет в районе железнодорожного вокзала – фото, карта

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 17:00
Во временно оккупированном Донецке прилет в районе железнодорожного вокзала – фото, карта - Фото
Донецкий вокзал (Фото: Андрей Бутко)

Во временно оккупированном Донецке раздался взрыв в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и роспропаганда.

Сообщается о прилете в оккупированном городе.

Также в соцсетях публикуют фото якобы с места происшествия.

На нем виден темный дым позади домов.

Фото: Telegram

Пока нет возможности проверить эту информацию.

Донецкий железнодорожный вокзал находится в северной части города в Киевском районе.

Расстояние от станции до ближайших контролируемых Украиной территорий составляет около 5 км.

Донецкий вокзал на карте deepstate
  • 29 июля сообщалось о взрывах и детонации во временно оккупированном Донецке.
  • Вечер 4 июля 2023 в оккупированной Макеевке рядом с Донецком прошел с мощными взрывами – видео "гриба".
  • 13 июля во временно оккупированном Донецке раздались взрывы, местные жители сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз" на северо-западе города.

Смотрите также: Момент прилета по центру Таганрога – видео с авторегистратора

Артём Джерипа
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