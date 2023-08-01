Во временно оккупированном Донецке прилет в районе железнодорожного вокзала – фото, карта
01.08.2023, 17:00
Донецкий вокзал (Фото: Андрей Бутко)
Во временно оккупированном Донецке раздался взрыв в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и роспропаганда.
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Сообщается о прилете в оккупированном городе.
Также в соцсетях публикуют фото якобы с места происшествия.
На нем виден темный дым позади домов.
Пока нет возможности проверить эту информацию.
Донецкий железнодорожный вокзал находится в северной части города в Киевском районе.
Расстояние от станции до ближайших контролируемых Украиной территорий составляет около 5 км.
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