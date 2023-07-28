UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Момент прилета по центру Таганрога – видео с авторегистратора видео

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 23:55
Видео: Telegram
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий

Около 16 часов российские пропагандисты и власти оккупантов сообщили о прилете в городе Таганрог на юге России. Впоследствии в сети появилось видео якобы с моментом взрыва.

Видео снимает автомобильный регистратор.

На нем объект попадает во двор за зданием. После чего вздымается пламя.

Оккупанты сообщали о попадании неподалеку от ресторана "Чехов сад" в центре города.

Место инцидента находится в двух километрах от таганрогского морского порта.

Расстояние от места взрыва до порта на карте

Пока нет возможности проверить эту информацию.

Таганрог находится на юге России. Расстояние от города до контролируемых Украиной территорий составляет около 130 км по прямой.

Таганрог на карте

  • К вечеру 28 июля в Таганроге раздался взрыв. Минобороны РФ обвинило Украину и заявило о якобы сбитии переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты противовоздушного комплекса С-200.
  • Впоследствии взрыв прогремел в Азовском районе Ростовской области, в регионе ввели план "Воздушная тревога".

Читайте также: Россия планирует теракты в Брянской области, чтобы обвинить Украину – ЦНС

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
прилетвойнапропагандапортс-200таганрог
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 