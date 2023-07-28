Около 16 часов российские пропагандисты и власти оккупантов сообщили о прилете в городе Таганрог на юге России. Впоследствии в сети появилось видео якобы с моментом взрыва.

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Видео снимает автомобильный регистратор.

На нем объект попадает во двор за зданием. После чего вздымается пламя.

Оккупанты сообщали о попадании неподалеку от ресторана "Чехов сад" в центре города.

Место инцидента находится в двух километрах от таганрогского морского порта.

Пока нет возможности проверить эту информацию.

Таганрог находится на юге России. Расстояние от города до контролируемых Украиной территорий составляет около 130 км по прямой.

К вечеру 28 июля в Таганроге раздался взрыв. Минобороны РФ обвинило Украину и заявило о якобы сбитии переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты противовоздушного комплекса С-200.

Впоследствии взрыв прогремел в Азовском районе Ростовской области, в регионе ввели план "Воздушная тревога".

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