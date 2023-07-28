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В российском Таганроге произошел взрыв. В сети распространяются видео и фото с места происшествия, российская пропаганда и местные власти окупантов пишут разные версии ситуации.

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Взрыв произошел около 16 часов недалеко от ресторана «Чехов сад» в центре города, утверждают росСМИ и российские власти.

По предварительной информации, взорвалась ракета, пишет местный губернатор Голубев.

Он публикует фотографии с последствиями разрушений.

Взрыв произошел в двух километрах от Таганрогского морского порта, согласно адресу, который публикуют российские источники.

Основные грузы порта – металл и уголь. Он обслуживает корабли, следующие по Азовскому, Черному и Средиземному морю, пишет росСМИ Astra.

Также появилось новое видео с места происшествия. На нем видны выбитые окна и разрушенная стена.

Минобороны оккупантов уже успело обвинить Украину. Утверждают, якобы над Таганрогом сбили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету противовоздушного комплекса С-200.

Оккупанты опубликовали видео из эпицентра взрыва: видно воронку, выбитые окна и засыпанный кирпичом автомобиль.

ОБНОВЛЕНО в 17:36. Губернатор Голубев заявил о якобы срабатывании российского ПВО по второй ракете в Азовском районе.

Приближенные к оккупантам ресурсы публикуют фото работы противовоздушной обороны россиян над Ростовской областью.

Опубликовано видео якобы с места происшествия, на нем виден столб дыма в поле рядом со зданиями.

Новость дополняется...

Таганрог находится на юге России. Расстояние от города до контролируемых Украиной территорий составляет около 130 км по прямой.

17 июля 2023 года в оккупированной Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

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