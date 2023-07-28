UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Взрыв в Таганроге: Россияне заявляют о сбитой ракете, показывают последствия – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 17:10
Видео: Telegram
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий
обновлено

В российском Таганроге произошел взрыв. В сети распространяются видео и фото с места происшествия, российская пропаганда и местные власти окупантов пишут разные версии ситуации.

Взрыв произошел около 16 часов недалеко от ресторана «Чехов сад» в центре города, утверждают росСМИ и российские власти.

По предварительной информации, взорвалась ракета, пишет местный губернатор Голубев.

Он публикует фотографии с последствиями разрушений.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Взрыв произошел в двух километрах от Таганрогского морского порта, согласно адресу, который публикуют российские источники.

Основные грузы порта – металл и уголь. Он обслуживает корабли, следующие по Азовскому, Черному и Средиземному морю, пишет росСМИ Astra.

Расстояние от места взрыва до порта на карте

Также появилось новое видео с места происшествия. На нем видны выбитые окна и разрушенная стена.

Минобороны оккупантов уже успело обвинить Украину. Утверждают, якобы над Таганрогом сбили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету противовоздушного комплекса С-200.

Оккупанты опубликовали видео из эпицентра взрыва: видно воронку, выбитые окна и засыпанный кирпичом автомобиль.

ОБНОВЛЕНО в 17:36. Губернатор Голубев заявил о якобы срабатывании российского ПВО по второй ракете в Азовском районе.

Приближенные к оккупантам ресурсы публикуют фото работы противовоздушной обороны россиян над Ростовской областью.

Фото: Telegram

Опубликовано видео якобы с места происшествия, на нем виден столб дыма в поле рядом со зданиями.

Новость дополняется...

Таганрог находится на юге России. Расстояние от города до контролируемых Украиной территорий составляет около 130 км по прямой.

Таганрог на карте

  • 17 июля 2023 года в оккупированной Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

Смотрите также: В Брянскую область долетела ракета – возможно, С-200: видео падения

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнатаганрогвзрывракетаростовс-200
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 