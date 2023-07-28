У російському Таганрозі відбувся вибух. У мережі ширяться відео та фото з місця події, російська пропаганда та місцева влада окупантів пишуть різні версії ситуації.
Вибух стався близько 16 години неподалік від ресторану "Чехов сад" в центрі міста, стверджують росЗМІ та російська влада.
За попередньою інформацією вибухнула ракета, пише місцевий губернатор Голубєв.
Він публікує фото з наслідками руйнувань.
Вибух відбувся у двох кілометрах від Таганрозького морського порту, згідно з адресою, яку публікують російські джерела.
Основні вантажі порту – метал та вугілля. Він обслуговує кораблі, що йдуть Азовським, Чорним та Середземним морем, пише росЗМІ Astra.
Також з'явилось нове відео з місця події. На ньому видно вибиті вікна та зруйновану стіну.
Міноборони окупантів вже встигло звинуватити Україну. Стверджують, нібито над Таганрогом збили переобладнану в ударний варіант зенітну ракету протиповітряного комплексу С-200.
Окупанти опублікували відео з епіцентру вибуху: видно воронку, вибиті вікна та засипаний цеглою автомобіль.
ОНОВЛЕНО о 17:36. Губернатор Голубєв заявив про нібито спрацювання російської ППО по другій ракеті в Азовському районі.
Наближені до окупантів ресурси публікують фот роботи протиповітряної оборони росіян над Ростовською областю.
Опубліковано відео нібито з місця події, на ньому видно стовп диму у полі поряд з будівлями.
РосЗМІ пишуть, що по всій Ростовській області після цього було введено план "Повітряна тривога".
З'явилось ще одне відео з міста Азов. Оператор стверджує, що вибухи були у районі хутора Петровський та "десь ще в Азові".
Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.
Таганрог знаходиться на півдні Росії. Відстань від міста до контрольованих Україною територій складає близько 130 км по прямій.
- 17 липня 2023 року в окупованій Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.
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