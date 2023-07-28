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Вибух у Таганрозі: Окупанти заявляють про збиту ракету та показують наслідки – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 17:40
Відео: Telegram
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оновлено

У російському Таганрозі відбувся вибух. У мережі ширяться відео та фото з місця події, російська пропаганда та місцева влада окупантів пишуть різні версії ситуації.

Вибух стався близько 16 години неподалік від ресторану "Чехов сад" в центрі міста, стверджують росЗМІ та російська влада.

За попередньою інформацією вибухнула ракета, пише місцевий губернатор Голубєв.

Він публікує фото з наслідками руйнувань.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Вибух відбувся у двох кілометрах від Таганрозького морського порту, згідно з адресою, яку публікують російські джерела.

Основні вантажі порту – метал та вугілля. Він обслуговує кораблі, що йдуть Азовським, Чорним та Середземним морем, пише росЗМІ Astra.

Відстань від місця вибуху до порту на мапі

Також з'явилось нове відео з місця події. На ньому видно вибиті вікна та зруйновану стіну.

Міноборони окупантів  вже встигло звинуватити Україну. Стверджують, нібито над Таганрогом збили переобладнану в ударний варіант зенітну ракету протиповітряного комплексу С-200.

Окупанти опублікували відео з епіцентру вибуху: видно воронку, вибиті вікна та засипаний цеглою автомобіль.

ОНОВЛЕНО о 17:36. Губернатор Голубєв заявив про нібито спрацювання російської ППО по другій ракеті в Азовському районі.

Наближені до окупантів ресурси публікують фот роботи протиповітряної оборони росіян над Ростовською областю. 

Фото: Telegram

Опубліковано відео нібито з місця події, на ньому видно стовп диму у полі поряд з будівлями.

РосЗМІ пишуть, що по всій Ростовській області після цього було введено план "Повітряна тривога".

З'явилось ще одне відео з міста Азов. Оператор стверджує, що вибухи були у районі хутора Петровський та "десь ще в Азові".

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

Таганрог знаходиться на півдні Росії. Відстань від міста до контрольованих Україною територій складає близько 130  км по прямій.

Таганрог на мапі

  • 17 липня 2023 року в окупованій Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.

Дивіться також: До Брянської області долетіла ракета – ймовірно, С-200: відео падіння

Артем Джеріпа
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війнавибухракетатаганрогростовс-200
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