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У російському Таганрозі відбувся вибух. У мережі ширяться відео та фото з місця події, російська пропаганда та місцева влада окупантів пишуть різні версії ситуації.

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Вибух стався близько 16 години неподалік від ресторану "Чехов сад" в центрі міста, стверджують росЗМІ та російська влада.

За попередньою інформацією вибухнула ракета, пише місцевий губернатор Голубєв.

Він публікує фото з наслідками руйнувань.

Вибух відбувся у двох кілометрах від Таганрозького морського порту, згідно з адресою, яку публікують російські джерела.

Основні вантажі порту – метал та вугілля. Він обслуговує кораблі, що йдуть Азовським, Чорним та Середземним морем, пише росЗМІ Astra.

Також з'явилось нове відео з місця події. На ньому видно вибиті вікна та зруйновану стіну.

Міноборони окупантів вже встигло звинуватити Україну. Стверджують, нібито над Таганрогом збили переобладнану в ударний варіант зенітну ракету протиповітряного комплексу С-200.

Окупанти опублікували відео з епіцентру вибуху: видно воронку, вибиті вікна та засипаний цеглою автомобіль.

ОНОВЛЕНО о 17:36. Губернатор Голубєв заявив про нібито спрацювання російської ППО по другій ракеті в Азовському районі.

Наближені до окупантів ресурси публікують фот роботи протиповітряної оборони росіян над Ростовською областю.

Опубліковано відео нібито з місця події, на ньому видно стовп диму у полі поряд з будівлями.

РосЗМІ пишуть, що по всій Ростовській області після цього було введено план "Повітряна тривога".

З'явилось ще одне відео з міста Азов. Оператор стверджує, що вибухи були у районі хутора Петровський та "десь ще в Азові".

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

Таганрог знаходиться на півдні Росії. Відстань від міста до контрольованих Україною територій складає близько 130 км по прямій.

17 липня 2023 року в окупованій Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.

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