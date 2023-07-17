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Новини | Джерело: Атака на Кримський міст – це спецоперація СБУ та Військово-морських сил

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 08:39
Джерело: Атака на Кримський міст – це спецоперація СБУ та Військово-морських сил - Фото
Кримський міст (Фото: EPA)

Атака на Кримський міст, що сталась у ніч проти 17 липня, є спецоперацією Служби безпеки України та Військово-морських сил. Про це повідомляють джерела LIGA.net в СБУ.

Стверджується, що міст атакували з допомогою надводних дронів.

"Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", – повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

Раніше Глава СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України й обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги у війні.

  • Вночі проти 17 липня незаконна окупаційна влада Криму та російські пропагандисти повідомили про "надзвичайну подію" на Кримському мості. Також повідомлялось про вибухи та загиблих, згодом з'явились фотографії пошкоджень мосту.
  • Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух. До цієї події РФ неодноразово стверджувала про "належний захист" моста ППО та військовими, а також заявляла про нібито "надійність конструкції" цього об'єкта.
  • 8 липня 2023 року у Міноборони відкрито визнали, що Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Зазначається, що операція була потрібна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

Читайте також: У СБУ натякнули, хто стоїть за підривом Кримського мосту

Артем Джеріпа, Марко Сировой
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війнасбуокупаціявибухнадзвичайна ситуаціякримський містВійськово-Морські Сили
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