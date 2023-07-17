Атака на Кримський міст, що сталась у ніч проти 17 липня, є спецоперацією Служби безпеки України та Військово-морських сил. Про це повідомляють джерела LIGA.net в СБУ.

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Стверджується, що міст атакували з допомогою надводних дронів.

"Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", – повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

Раніше Глава СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України й обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги у війні.

Вночі проти 17 липня незаконна окупаційна влада Криму та російські пропагандисти повідомили про "надзвичайну подію" на Кримському мості. Також повідомлялось про вибухи та загиблих, згодом з'явились фотографії пошкоджень мосту.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух. До цієї події РФ неодноразово стверджувала про "належний захист" моста ППО та військовими, а також заявляла про нібито "надійність конструкції" цього об'єкта.

8 липня 2023 року у Міноборони відкрито визнали, що Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Зазначається, що операція була потрібна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

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