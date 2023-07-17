На Кримському мості, який з'єднує тимчасово окупований півострів та РФ, нібито сталась "надзвичайна подія", а рух на ньому був перекритий. Про це повідомляють представники незаконної окупаційної адміністрації півострова та російські пропагандисти.

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О 4:21 російський гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито "надзвичайну подію" у районі 145-ої опори мосту з боку Краснодарського краю РФ. За словами колаборанта, на місці працюють компетентні служби.

Згодом Аксьонов закликав окупантів "утриматися від поїздок через Кримський міст" і з "метою безпеки" їхати до півострова через інші тимчасово окуповані території України.

Перше відео зняте у темний час доби. На ньому видно затор, оператор каже, що міст зачинений.

Також у пропагандистських ресурсах з'явилось фото, нібито з місця події. На ньому видно, що на частині мосту немає підсвітки.

Російське пропагандистське медіа ASTRA заявляє про "багатокілометровий" затор до Кримського мосту у Краснодарському краї РФ. Також росЗМІ пише, що автомобілістів там розвертають назад.

Російське ЗМІ SOTA заявляє про нібито "вибух" на Кримському мості. Стверджується, що на ньому ймовірно рухнув проліт, а незаконна окупаційна влада "утримується від точних коментарів".

Також SOTA публікує відео нібито з місця події. На ньому видно затор та машину, що стоїть частково на узбіччі, а поряд з нею на асфальті є плями. До цієї машини під'їжджає та зупиняється карета швидкої допомоги, що рухалась з увімкненими сиренами.

Російське ЗМІ ASTRA з посиланням на власні джерела заявляє про нібито двох загиблих унаслідок "надзвичайної події" та одного пораненого.

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух. До цього Росія неодноразово стверджувала про "належний захист" моста ППО та військовими РФ, а також заявляла про нібито "надійність конструкції" цього об'єкта.

Того самого дня у СБУ натякнули, хто саме стоїть за підривом Кримського мосту, але згодом наголосили, що коментувати роль у "бавовні" української спецслужби або будь-якого іншого органу будуть після остаточної перемоги.

8 липня 2023 року у Міноборони відкрито визнали, що Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Зазначається, що операція була потрібна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

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