На Крымском мосту, соединяющем временно оккупированный полуостров и РФ, якобы произошло "чрезвычайное происшествие", а движение по нему было перекрыто. Об этом сообщают представители незаконной оккупационной администрации полуострова и российские пропагандисты.

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В 4:21 российский гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы" чрезвычайном событии" в районе 145 опоры моста со стороны Краснодарского края РФ. По словам коллаборанта, на месте работают компетентные службы.

Впоследствии Аксенов призвал оккупантов "воздержаться от поездок через Крымский мост" и с "целью безопасности" ехать в полуостров через другие временно оккупированные территории Украины.

Первое видео снято в темное время суток. На нем видна пробка, оператор говорит, что мост закрыт.

Также в пропагандистских ресурсах появилось фото, якобы с места происшествия. На нем видно, что на части моста нет подсветки.

Российское пропагандистское медиа ASTRA заявляет о "многокилометровой" пробке до Крымского моста в Краснодарском крае РФ. Также РосСМИ пишет, что автомобилистов там разворачивают назад.

Российское СМИ SOTA заявляет о якобы "взрыве" на Крымском мосту. Утверждается, что на нем вероятно рухнул пролет, а незаконная оккупационная власть "воздерживается от точных комментариев".

Также SOTA публикует видео якобы с места происшествия. На нем видна пробка и машина, стоящая частично на обочине, а рядом с ней на асфальте есть пятна. К этой машине подъезжает и останавливается карета скорой помощи, которая двигалась с включенными сиренами.

Российское СМИ ASTRA со ссылкой на собственные источники заявляет о якобы двух погибших в результате "чрезвычайного происшествия" и одного раненого.

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался взрыв. До этого Россия неоднократно утверждала о "должной защите" моста ПВО и военными РФ, а также заявляла о якобы "надежности конструкции" этого объекта.

В тот же день в СБУ намекнули, кто именно стоит за подрывом Крымского моста, но впоследствии подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.

8 июля 2023 года в Минобороны открыто признали, что Украина взорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. Отмечается, что операция требовалась для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов.

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