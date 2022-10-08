Крымский мост горит: видео

В сети распространяется видео пожара на Крымском мосту. Видеоролики публикует, в частности, телеграм-канал Оперативный ЗСУ.

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На видео зафиксирован пожар на Крымском мосту. Судя по всему, горит цистерна грузового поезда.

Местные на видео сообщают, что автомобильная дорога на мосту повреждена. Движение транспорта остановлено.

Официальной информации о случившемся на Крымском мосту пока нет.

На телеграм-канале Сергея Стерненко появилось такое фото.

Видео пылающего поезда.

Местные жители говорят, что взрыв был "ровно в шесть утра".

"Толя, я опоздаю. Мост горит".

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Наталія Медведєва

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