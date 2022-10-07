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"Поздравлять его не хочется, но сегодня День хлопка". ОК Юг анонсировало "сувенир" Путину

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 13:51
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)

Сегодня, 7 октября, в мире отмечают Всемирный день хлопка, поэтому российский диктатор Владимир Путин на свой день рождения получит соответствующий сувенир. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 7 октября.

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Спикера ОК "Юг" спросили, подготовили ли Вооруженные Силы Украины какое-нибудь поздравление Путину на день рождения.

"Вообще-то поздравлять его совсем не хочется, но при его пристрастии и любви, так скажем, к сакральным датам и скрепам, можем отметить, что сегодня, кстати, Всемирный день хлопка. Вот сувенир ему будет именно такой", – сказала Гуменюк.

СПРАВКА. В 2021 году Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 7 октября каждого года Всемирным днем хлопка, поскольку хлопок имеет историческое значение как глобальный сырьевой товар и играет жизненно важную роль в ряде государств. 

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Наталія Медведєва
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хлопок война владимир путин ОК Юг Наталья Гуменюк
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