Залужный о задаче для ВСУ: Врага нужно уничтожить здесь и сейчас
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужний заявил в Twitter, что наше поколение должно не затягивать и разобраться с российской агрессией, не оставляя эту проблему на будущее.
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По словам военачальника, на территории Украины "продолжается борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой".
"Мы не имеем права перекладывать эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас. И мы можем это сделать", – подчеркнул Залужный.
Россияне только за прошлые сутки потеряли свыше 30 артиллерийских систем: инфографика потерь врага.
Газета WSJ написала 6 октября, что Украина настаивает на необходимости поставок ракет ATACMS для ВСУ. Но в США все еще спорят по поводу ударов по Крыму, отметили в издании.
- В конце сентября главком ВСУ сказал, что президент Зеленский согласился – прямые военные решения должны принимать генералы. По его словам, из-за соседства с РФ Украина "должна стать военным государством, как Израиль".
- 6 октября Залужный заявил о ситуации на фронте, что она "сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану".
- Ранее он раскрыл две основные цели ВСУ на 24 февраля.
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