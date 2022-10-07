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Залужный о задаче для ВСУ: Врага нужно уничтожить здесь и сейчас

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 12:55
Залужный о задаче для ВСУ: Врага нужно уничтожить здесь и сейчас - Фото
Валерий Залужный (фото — Twitter главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужний заявил в Twitter, что наше поколение должно не затягивать и разобраться с российской агрессией, не оставляя эту проблему на будущее.

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По словам военачальника, на территории Украины "продолжается борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой".

"Мы не имеем права перекладывать эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас. И мы можем это сделать", – подчеркнул Залужный.

Россияне только за прошлые сутки потеряли свыше 30 артиллерийских систем: инфографика потерь врага.

Газета WSJ написала 6 октября, что Украина настаивает на необходимости поставок ракет ATACMS для ВСУ. Но в США все еще спорят по поводу ударов по Крыму, отметили в издании.

Читайте также: Залужный о хитрости: Нужно было, чтобы в РФ думали, что мы курим травку и сидим в Facebook

Євген Пилипенко
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