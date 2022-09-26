Залужный раскрыл две основные цели ВСУ на 24 февраля – "сохранить Киев и пустить им кровь"
В начале российского полномасштабного вторжения 24 февраля у главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного "было две стратегические цели" для обороны страны: сберечь Киев и пустить кровь врагу. Об этом он рассказал журналу Time для обложечной статьи "Генерал Валерий Залужный и украинский путь войны".
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Первая цель, по словам главкома – "мы не должны быть позволить Киеву пасть".
И вторая цель – "на всех остальных направлениях нам нужно было пролить их кровь, даже если в некоторых местах при этом пришлось бы потерять территорию".
Другими словами, пишет издание, "цель состояла в том, чтобы позволить россиянам продвинуться вперед, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу".
Записав со слов генерала, Time печатает: "К шестому дню вторжения он пришел к выводу, что это работает. Россияне не смогли захватить аэропорты вокруг Киева и продвинулись достаточно глубоко, чтобы начали растягиваться линии снабжения, что оставляло их незащищенными".
Обложка журнала Time:
- 21 сентября 2022 года в России была объявлена мобилизация на войну против Украины.
- Залужный отреагировал на это так: "Мы уничтожим всех, кто придет к нам с оружием – и мобилизованных, и остальных".
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