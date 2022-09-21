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Залужный: Мы уничтожим всех, кто придет к нам с оружием – и мобилизованных, и остальных

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 19:49
Залужный: Мы уничтожим всех, кто придет к нам с оружием – и мобилизованных, и остальных - Фото
Валерий Залужный (скриншот из видеозаписи)

Никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на готовность украинцев бороться за свою свободу, заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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ВСУ уже 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию России против Украины, написал Залужный.

Он отметил, что полномасштабное вторжение не испугало украинцев, напротив, они  объединились и достойно встретили врага. И объявление мобилизации в России является тому подтверждением.

"Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – хоть добровольно, хоть по мобилизации", – подчеркнул Главком.

  • По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 300 российских оккупантов, уничтожили 58 единиц техники и 17 артиллерийских систем.

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Сергій Бережний
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Валерий Залужный
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