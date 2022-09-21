ВСУ уничтожили 300 оккупантов, 58 единиц техники и 17 артсистем — потери РФ от Генштаба

Вооруженные Силы Украины уничтожили 300 российских оккупантов, 58 единиц техники и 17 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. В утренней сводке Генштаба отмечалось, что авиация и артиллерия ВСУ нанесли более 60 ударов по объектам и сосредоточениям российских оккупантов.

Общие потери оккупантов составили:

личного состава — 55110 (+300),

танков — 2227 (+11),

боевых бронированных машин — 4748 (+24),

артиллерийских систем — 1340 (+17),

РСЗО — 318,

средств ПВО — 168,

самолетов — 253 (+1),

вертолетов — 217,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 932 (+7),

крылатых ракет — 239,

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 3610 (+23),

специальной техники — 125.

Дмитро Гриниченко

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