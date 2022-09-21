ВСУ уничтожили 300 оккупантов, 58 единиц техники и 17 артсистем — потери РФ от Генштаба
Вооруженные Силы Украины уничтожили 300 российских оккупантов, 58 единиц техники и 17 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. В утренней сводке Генштаба отмечалось, что авиация и артиллерия ВСУ нанесли более 60 ударов по объектам и сосредоточениям российских оккупантов.
Общие потери оккупантов составили:
личного состава — 55110 (+300),
танков — 2227 (+11),
боевых бронированных машин — 4748 (+24),
артиллерийских систем — 1340 (+17),
РСЗО — 318,
средств ПВО — 168,
самолетов — 253 (+1),
вертолетов — 217,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 932 (+7),
крылатых ракет — 239,
кораблей/катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 3610 (+23),
специальной техники — 125.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- В Новой Каховке ВСУ уничтожили колонну техники российских оккупантов, которая готовилась к переброске через Днепр, сообщили в ОК "Юг".
- Россияне намерены воевать дальше, а США сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины, сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя вероятность официального объявления войны Россией и всеобщей мобилизации из-за военных неудач.
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