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Генштаб: Авиация и артиллерия ВСУ нанесли более 60 ударов по россиянам — потери оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 07:32
Генштаб: Авиация и артиллерия ВСУ нанесли более 60 ударов по россиянам — потери оккупантов - Фото
Бойцы ВСУ и артиллерия (Фото: Генштаб ВСУ)

Авиация и артиллерия Вооруженных Сил Украины нанесли более 60 ударов по объектам и сосредоточениям российских оккупантов. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в результате ударов Сил обороны 19 сентября подтверждено поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе — более 20 человек, в Мелитопольском районе — склада боеприпасов, пяти единиц военной техники и более 20 оккупантов, в районе Каменки — 10 единиц военной техники и более 10 россиян. 

Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватово, где противник организовал штаб и склад боеприпасов. 

За прошлые сутки авиация ВСУ нанесла более 20 ударов по позициям оккупантов, подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также двух позиций зенитно-ракетных комплексов. 

Ракетные войска и артиллерия ударили по 40 объектам россиян, среди которых — 20 районов сосредоточения живой силы, техники и вооружений, 13 районов сосредоточения артиллерии, а также семь складов боеприпасов. 

Дмитро Гриниченко
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Генштаб ВСУ война потери России
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