Генштаб: Авиация и артиллерия ВСУ нанесли более 60 ударов по россиянам — потери оккупантов

Авиация и артиллерия Вооруженных Сил Украины нанесли более 60 ударов по объектам и сосредоточениям российских оккупантов. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в результате ударов Сил обороны 19 сентября подтверждено поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе — более 20 человек, в Мелитопольском районе — склада боеприпасов, пяти единиц военной техники и более 20 оккупантов, в районе Каменки — 10 единиц военной техники и более 10 россиян.

Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватово, где противник организовал штаб и склад боеприпасов.

За прошлые сутки авиация ВСУ нанесла более 20 ударов по позициям оккупантов, подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также двух позиций зенитно-ракетных комплексов.

Дмитро Гриниченко

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