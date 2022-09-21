В Новой Каховке ВСУ уничтожили колонну российской техники — потери России от ОК "Юг"

В Новой Каховке Вооруженные Силы Украины уничтожили колонну техники российских оккупантов, которая готовилась к переброске через Днепр. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что украинская авиация нанесла семь ударов по противнику — в районе Чаривного сбит штурмовик Су-25, а в районе Мураховки — два беспилотника "Орлан-10".

Артиллерия и ракетные войска отработали более 210 огневых задач по пункту управления войсками в Бериславском районе, сосредоточениям сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе в Новой Каховке.

Также в Новой Каховке остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переброске через Днепр.

Оккупанты потеряли 151 человека и более 40 единиц военной техники, среди которой — семь танков, 19 единиц автомобильной и бронированной техники, четыре гаубицы типов "Мста-Б", "Мста-С" и "Акация", а также четыре самоходных артиллерийских установки.

Были доразведованы данные предыдущих ударов ВСУ, которые свидетельствуют об уничтожении еще 62 россиян, пяти бронированных машин, склада боеприпасов в Благодатном и пункте управления 7-й десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

Дмитро Гриниченко

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