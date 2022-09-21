В Новой Каховке ВСУ уничтожили колонну российской техники — потери России от ОК "Юг"
В Новой Каховке Вооруженные Силы Украины уничтожили колонну техники российских оккупантов, которая готовилась к переброске через Днепр. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что украинская авиация нанесла семь ударов по противнику — в районе Чаривного сбит штурмовик Су-25, а в районе Мураховки — два беспилотника "Орлан-10".
Артиллерия и ракетные войска отработали более 210 огневых задач по пункту управления войсками в Бериславском районе, сосредоточениям сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе в Новой Каховке.
Также в Новой Каховке остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переброске через Днепр.
Оккупанты потеряли 151 человека и более 40 единиц военной техники, среди которой — семь танков, 19 единиц автомобильной и бронированной техники, четыре гаубицы типов "Мста-Б", "Мста-С" и "Акация", а также четыре самоходных артиллерийских установки.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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