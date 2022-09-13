Белый дом: Наступление Украины — это ошеломляющий успех, но впереди битва в районе Херсона
Вооруженные Силы Украины достигли "быстрого и ошеломляющего успеха" в ходе наступления в Харьковской области, но впереди предстоит битва на юге. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в эфире программы "Good Morning America", цитирует его CNN.
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По его словам, есть осторожный оптимизм в отношении успехов Украины в ходе наступления в Харьковской области.
"У них, безусловно, есть определенный импульс, особенно там, на северо-востоке страны, на Донбассе. Все увидели, насколько быстрыми и ошеломляющими были их успехи", — сказал Кирби.
Одновременно он отметил, что впереди Украину ждут боевые действия, особенно на юге, где ВСУ пытаются прорваться в районе Херсона.
"Там они добились некоторого постепенного прогресса. Они сталкиваются с более жестким сопротивлением россиян на юге, но очевидно, что в этом северо-восточном регионе есть некоторый импульс со стороны украинцев, в этом нет никаких сомнений", — заявил представитель Белого дома.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
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