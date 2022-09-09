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Залужный о контрнаступлении ВСУ: Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 13:38
Валерий Залужный (Фото: Валерий Залужный/Facebook)
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. Об этом он сообщил на своих официальных страницах в соцсетях.

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По его словам, более 1000 кв. км украинской земли освобождено от российских оккупантов в последние несколько дней. 

"Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил Залужный. 

Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что 1 сентября ВСУ освободили более 1000 кв. км территорий — это десятки населенных пунктов.

Зеленский также 8 сентября сообщил, что Балаклея полностью освобождена от российских оккупантов и показал видео установки украинского флага над городом.

Читайте также: Балаклея. Как жители освобожденного от оккупантов города радовались приходу ВСУ — видео

Дмитро Гриниченко
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война Валерий Залужный контрнаступление ВСУ
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