Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. Об этом он сообщил на своих официальных страницах в соцсетях.

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По его словам, более 1000 кв. км украинской земли освобождено от российских оккупантов в последние несколько дней.

"Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил Залужный.

Дмитро Гриниченко

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