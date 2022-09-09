Контрнаступление ВСУ. На освобожденных территориях Харьковской области идет зачистка — ОВА

На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области продолжается зачистка. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, на деоккупированных территориях продолжается зачистка, а в освобожденные населенные пункты возвращаются полиция и другие специальные службы, возобновляется работа органов власти и предоставляется помощь населению.

В ближайшее время начнется возобновление инфраструктуры и подготовка к зиме.

Он отметил, что противник нарастил количество ударов по Харькову и области в последние дни — увеличение обстрелов связано с успехами Вооруженных Сил Украины в контрнаступлении.

"Наши воины очень мотивированы и не оставят врагу никакого шанса. Враг деморализован и бежит с нашей земли. Мы имеем серьезные успехи на Балаклейском и других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано", — заявил глава ОВА.

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Дмитро Гриниченко

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