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Контрнаступление ВСУ. На освобожденных территориях Харьковской области идет зачистка — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 11:46
Контрнаступление ВСУ. На освобожденных территориях Харьковской области идет зачистка — ОВА - Фото
Олег Синегубов (Фото: скриншот с видео)

На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области продолжается зачистка. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, на деоккупированных территориях продолжается зачистка, а в освобожденные населенные пункты возвращаются полиция и другие специальные службы, возобновляется работа органов власти и предоставляется помощь населению.

В ближайшее время начнется возобновление инфраструктуры и подготовка к зиме.

Он отметил, что противник нарастил количество ударов по Харькову и области в последние дни — увеличение обстрелов связано с успехами Вооруженных Сил Украины в контрнаступлении. 

"Наши воины очень мотивированы и не оставят врагу никакого шанса. Враг деморализован и бежит с нашей земли. Мы имеем серьезные успехи на Балаклейском и других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано", — заявил глава ОВА.

Читайте также: Балаклея. Как жители освобожденного от оккупантов города радовались приходу ВСУ — видео

Дмитро Гриниченко
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