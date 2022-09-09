Контрнаступление ВСУ. На освобожденных территориях Харьковской области идет зачистка — ОВА
На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области продолжается зачистка. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, на деоккупированных территориях продолжается зачистка, а в освобожденные населенные пункты возвращаются полиция и другие специальные службы, возобновляется работа органов власти и предоставляется помощь населению.
В ближайшее время начнется возобновление инфраструктуры и подготовка к зиме.
Он отметил, что противник нарастил количество ударов по Харькову и области в последние дни — увеличение обстрелов связано с успехами Вооруженных Сил Украины в контрнаступлении.
"Наши воины очень мотивированы и не оставят врагу никакого шанса. Враг деморализован и бежит с нашей земли. Мы имеем серьезные успехи на Балаклейском и других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано", — заявил глава ОВА.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Генерал Марк Милли считает, что ВСУ имеют достаточно сил для продолжения боев от Херсона до Харькова, а цели России потерпели стратегическое поражение.
- Президент Владимир Зеленский 8 сентября сообщил, что Балаклея полностью освобождена от российских оккупантов.
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