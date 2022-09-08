Балаклея Харьковской области полностью освобождена от российских оккупантов, в сети появилось видео, как местные жители радовались приходу Вооруженных Сил Украины.
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Видео снято с бронированного автомобиля украинских воинов, который проезжает по улицам освобожденного города.
На кадрах можно увидеть радующихся местных жителей, которые машут руками бойцам и благодарят за освобождение от российской оккупации.
- Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Генерал Марк Милли считает, что ВСУ имеют достаточно сил для продолжения боев от Херсона до Харькова, а цели России потерпели стратегическое поражение.
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