Президент Владимир Зеленский опубликовал видео из Балаклеи Харьковской области, которую полностью освободили от российских оккупантов.

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По его словам, флаг Украины развевается над свободным украинским городом.

"Все на своих местах, спасибо, горжусь, к победе!", — написал Зеленский.

На видео украинские воины докладывают президенту, что Балаклея полностью освобождена от россиян.

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Дмитро Гриниченко

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