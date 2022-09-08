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Балаклея полностью освобождена от оккупантов – Зеленский опубликовал видео из города видео

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 21:41
Бойцы ВСУ в Балаклее (фото: скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский опубликовал видео из Балаклеи Харьковской области, которую полностью освободили от российских оккупантов.

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По его словам, флаг Украины развевается над свободным украинским городом. 

"Все на своих местах, спасибо, горжусь, к победе!", — написал Зеленский.

На видео украинские воины докладывают президенту, что Балаклея полностью освобождена от россиян. 

Читайте также: Блинкен: Сейчас идет тяжелое контрнаступление и оно эффективно, мы видим это на поле боя 

Дмитро Гриниченко
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Балаклея Владимир Зеленский война харьковская область наступление ВСУ
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