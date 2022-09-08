Президент Владимир Зеленский опубликовал видео из Балаклеи Харьковской области, которую полностью освободили от российских оккупантов.
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По его словам, флаг Украины развевается над свободным украинским городом.
"Все на своих местах, спасибо, горжусь, к победе!", — написал Зеленский.
На видео украинские воины докладывают президенту, что Балаклея полностью освобождена от россиян.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Генерал Марк Милли считает, что ВСУ имеют достаточно сил для продолжения боев от Херсона до Харькова, а цели России потерпели стратегическое поражение.
- Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.
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