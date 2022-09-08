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Генерал Милли опроверг "перегрузку" ВСУ и заявил, что РФ потерпела поражение в наступлении

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08.09.2022, 19:31
Генерал Милли опроверг
Марк Милли (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины имеют достаточно сил для продолжения боев от Херсона до Харькова, а цели России потерпели стратегическое поражение. Об этом на брифинге после пятой встречи в формате "Рамштайн" сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, цитирует его CNN.

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По его словам, несмотря на превосходство россиян в вооружении и численности, ВСУ продемонстрировали "превосходное тактическое мастерство и превосходную волю к борьбе, борьбе за свою страну и за свою свободу".

Он отметил, что Россия потерпела неудачу в наступлении на Донбассе, которое началось в апреле, после отступления от Киева, Чернигова и Сум. 

"Их оперативные задачи в этом наступлении не увенчались успехом. Они не захватили весь Донбасс, а также только перешли Днепр на юге в районе Херсона", — сказал Милли.

Генерал также отрицает, что Силы обороны Украины "перегружены" боями от Харькова до Херсона.

"Они продолжают бой. У них есть силы, чтобы сделать это, и мы посмотрим, что из этого получится", — резюмировал военачальник.

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Дмитро Гриниченко
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армия России ВСУ война Марк Милли
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