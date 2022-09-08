Президент Владимир Зеленский заявил, что 1 сентября Вооруженные Силы Украины освободили более 1000 кв. км территорий. Это десятки населенных пунктов. Об этом он сообщил в свежем видеообращении.
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По его словам, украинские воины в ходе оборонных операций уже освободили десятки населенных пунктов, а сегодня это движение продолжилось с новыми результатами.
Он отметил, что с 1 сентября ВСУ освободили от оккупантов более 1000 кв. км территорий.
"Ставка продолжит работать в формате столь частых заседаний и совещаний, чтобы наши командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы ВСУ, разведка и весь сектор обороны и безопасности получали все необходимые ресурсы, все необходимые материальные, политические, информационные, дипломатические и другие средства для эффективной обороны Украины и изгнания оккупантов. Вся государственная деятельность сосредоточена на нуждах фронта и защиты наших людей", – сказал президент.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Генерал Марк Милли считает, что ВСУ имеют достаточно сил для продолжения боев от Херсона до Харькова, а цели России потерпели стратегическое поражение.
- Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.
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