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Зеленский: С 1 сентября ВСУ освободили более 1000 кв. км – это десятки населенных пунктов видео

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 22:19
Владимир Зеленский (фото: скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что 1 сентября Вооруженные Силы Украины освободили более 1000 кв. км территорий. Это десятки населенных пунктов. Об этом он сообщил в свежем видеообращении.

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По его словам, украинские воины в ходе оборонных операций уже освободили десятки населенных пунктов, а сегодня это движение продолжилось с новыми результатами. 

Он отметил, что с 1 сентября ВСУ освободили от оккупантов более 1000 кв. км территорий.

"Ставка продолжит работать в формате столь частых заседаний и совещаний, чтобы наши командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы ВСУ, разведка и весь сектор обороны и безопасности получали все необходимые ресурсы, все необходимые материальные, политические, информационные, дипломатические и другие средства для эффективной обороны Украины и изгнания оккупантов. Вся государственная деятельность сосредоточена на нуждах фронта и защиты наших людей", сказал президент.

Смотрите также: Балаклея полностью освобождена от оккупантов – Зеленский опубликовал видео из города

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война контрнаступление ВСУ
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