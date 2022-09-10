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ВСУ застали врасплох армию РФ под Харьковом, группировка в Изюме под угрозой — Британия

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 09:18
ВСУ застали врасплох армию РФ под Харьковом, группировка в Изюме под угрозой — Британия - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что Силы обороны Украины начали наступательные операции на юге Харьковской области 6 сентября — передовые части продвинулись на 50 км вглубь оккупированной Россией территории на узком участке фронта. 

Отмечается, что россияне, вероятно, были застигнуты врасплох, а сектор удерживался слабо, благодаря чему украинские части захватили или окружили несколько городов.

Британцы подчеркнули, что Изюмская группировка армии РФ, скорее всего, становится более изолированной, ВСУ угрожают Купянску, захват которого станет серьезным ударом для оккупантов, так как он находится на путях снабжения линии фронта на Донбассе.

Поскольку украинские операции также продолжаются в Херсонской области, российский оборонительный фронт испытывает давление как на северном, так и на южном флангах, констатировали в сводке.

Читайте также: ВСУ наступают на Изюм и Купянск. Изюмская группировка России может оказаться в котле — ISW 

Дмитро Гриниченко
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