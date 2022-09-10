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ВСУ наступают на Изюм и Купянск. Изюмская группировка России может оказаться в котле — ISW

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 08:49
ВСУ наступают на Изюм и Купянск. Изюмская группировка России может оказаться в котле — ISW - Фото
Бойцы ВСУ на окраине Купянска (Фото: Telegram)

Вооруженные Силы Украины 9 сентября продолжали наступление на Купянск и Изюм, пытаясь отрезать Изюмскую группировку россиян. Об этом сообщили сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что ВСУ вышли на подступы к Купянску и реке Оскол, вероятно, украинские войска зачищают очаги дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления Украины, учитывая приток фотографий российских военнопленных за последние 48 часов.

Отмечается, что Украина может перерезать российские наземные логистические линии к северу и югу от Изюма, чтобы изолировать российскую группировку — если ВСУ удасться отрезать логистику россиян, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть позиций противника на северо-востоке Украины. 

Оккупанты, тем временем, перебрасывают подкрепление в Харьковскую область, чтобы попытаться остановить внезапное украинское наступление. Минобороны России и пропагандистские ресурсы Кремля публиковали кадры военных конвоев, которые якобы направлялись в район Изюма и Купянска. 

Бои в Харьковской области (Карта: ISW)

Читайте также: Наступление ВСУ продолжается. Авиация нанесла 33 удара по скоплениям россиян — Генштаб

Дмитро Гриниченко
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