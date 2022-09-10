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Наступление ВСУ продолжается. Авиация нанесла 33 удара по скоплениям россиян — Генштаб

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10.09.2022, 07:19
Наступление ВСУ продолжается. Авиация нанесла 33 удара по скоплениям россиян — Генштаб - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление на разных участках фронта, а также отбивают атаки оккупантов на Донбассе. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что для усиления российской группировки в Херсонской области прибыл отряд "кадыровцев", численностью до 1300 человек. На Донбассе ВСУ успешно отбили атаки россиян в районе Зайцево, Бахмута, Веселой Долины, Соледара и Первомайского. 

За последние дни от оккупантов освобождено более 1000 кв. км территории, на отдельных направлениях Силы обороны Украины вклинились в оборону противника на глубину до 50 км, освобождено или взято под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. 

Украинская авиация за сутки нанесла 33 удара — уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение по почти 25 опорным пунктам, а также местам скопления живой силы и техники врага. 

Также ВСУ ударили по 18 пунктам управления разного уровня, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерии противника и более 20 складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

На освобожденных от россиян территориях населенные пункты возвращаются к нормальной жизни — проводится разминирование, полиция и Нацгвардия проводят меры по стабилизации обстановки, местное население получает всю необходимую помощь. 

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Дмитро Гриниченко
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