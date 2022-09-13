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Наступление под Харьковом продолжается, освобождено более 300 населенных пунктов — Маляр

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 15:09
Наступление под Харьковом продолжается, освобождено более 300 населенных пунктов — Маляр - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Операция Вооруженных Сил Украины по освобождению Харьковской области продолжается, россиян выбили из более чем 300 населенных пунктов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, операция по освобождению региона продолжалась несколько дней, как и планировалось. Она отметила, что с 6 по 13 сентября освобождено 3800 кв. км территорий, больше 300 населенных пунктов — около 150 000 украинцев были освобождены от оккупации. 

"Россияне лишили местных жителей любой связи и не у кого из этих людей точно не было возможности узнать, что происходит на подконтрольной части территории. Им говорили, что Украины уже нет, что в Украине уже другой президент, что Украина за ними не придет, но все наши люди стойко ждали и верили, что ВСУ придут и освободят их", — сказала Маляр.

Замминистра подчеркнула, что операция в Харьковской области продолжается и она распланирована до полного освобождения региона, однако деталей Маляр приводить не стала. 

Читайте также: ВСУ освободили уже почти 6000 кв. км территории Украины – Маляр

Дмитро Гриниченко
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война минобороны харьковская область Анна Маляр наступление ВСУ
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