Наступление под Харьковом продолжается, освобождено более 300 населенных пунктов — Маляр

Операция Вооруженных Сил Украины по освобождению Харьковской области продолжается, россиян выбили из более чем 300 населенных пунктов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, операция по освобождению региона продолжалась несколько дней, как и планировалось. Она отметила, что с 6 по 13 сентября освобождено 3800 кв. км территорий, больше 300 населенных пунктов — около 150 000 украинцев были освобождены от оккупации.

"Россияне лишили местных жителей любой связи и не у кого из этих людей точно не было возможности узнать, что происходит на подконтрольной части территории. Им говорили, что Украины уже нет, что в Украине уже другой президент, что Украина за ними не придет, но все наши люди стойко ждали и верили, что ВСУ придут и освободят их", — сказала Маляр.

Замминистра подчеркнула, что операция в Харьковской области продолжается и она распланирована до полного освобождения региона, однако деталей Маляр приводить не стала.

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Дмитро Гриниченко

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