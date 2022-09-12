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ВСУ освободили уже почти 6000 кв км территории Украины – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 21:56
ВСУ освободили уже почти 6000 кв км территории Украины – Маляр - Фото
Ганна Маляр (фото - її сторінка у Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр написала в Facebook, что украинские защитники освободили уже почти 6000 кв км украинской территории.

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"Почти 6 тыс. кв. км", – написала Маляр.

  • Согласно утренней сводке Генштаба, украинские военные продолжают освобождать Донецкую и Харьковские области, за сутки оккупанты выбиты из более чем 20 населенных пунктов.
  • По информации оперативного командования "Юг", Вооруженные Силы Украины освободили пять населенных пунктов в ходе наступления в Херсонской области.
Вадим Ребрина
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ВСУ война деоккупация Анна Маляр
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