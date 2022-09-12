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Генштаб: ВСУ освободили 20 населенных пунктов за сутки, уничтожено 85% бригады морпехов РФ

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 07:21
Генштаб: ВСУ освободили 20 населенных пунктов за сутки, уничтожено 85% бригады морпехов РФ - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Украинские военные продолжают освобождать Донецкую и Харьковские области, за сутки оккупанты выбиты из более чем 20 населенных пунктов. На юге на 85% уничтожена бригада морпехов армии России, сообщается в утренней сводке Генштаба.

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В Харьковской и Донецкой областях продолжается освобождение населенных пунктов, оккупанты поспешно бросают позиции и бегут вглубь временно оккупированных территорий или РФ.

За прошлые сутки оккупанты вывезли награбленное у местных из Двуречной и Великого Бурлука Харьковской области. Также российские военные с семьями покинули Сватово Луганской области, остались лишь местные из фейковой "народной милиции".

В целом за сутки украинские военные вытеснили врага из более чем 20 населенных пунктов, проводятся меры для взятия под полный контроль и стабилизации.

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Кроме того, ВСУ провели удачные действия на юге, у врага значительные потери – российская 810 отдельная бригада морской пехоты из Севастополя потеряла почти 85% военных. У остальных оккупантов – низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются возвращаться в зону боевых действий.

Также силы обороны отбили атаки россиян возле Майорска и Красногоровки, в районах Николаевки Второй и Зайцево продолжаются бои.

Авиация ВСУ нанесла восемь ударов – по взводному опорному пункту, шести районам скопления сил и техники, зенитному ракетному комплексу. Уничтожено десять ракет врага. Продолжают бить по оккупантам и ракетные войска с артиллерией.

Армия РФ сосредотачивает усилия на полный захват Донецкой области, удержании оккупированных территорий и срыве украинского наступления. За сутки враг обстреливал населенные пункты вдоль линии фронта, нанес 39 авиационных и 18 ракетных ударов, в частности, по ТЭЦ в Харькове.

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Марко Сировой
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