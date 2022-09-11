Президент Владимир Зеленский назвал терактами сегодняшние ракетные удары россиян по объектам критической инфраструктуры и показал видео с места тушения пожара, возникшего в результате обстрела.

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"Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что в результате ракетных ударов обесточены Харьковская и Донецкая области. В Запорожской, Днепропетровской, Сумской – частичные проблемы.

"Вы до сих пор думаете, что мы один народ? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство", – заявил Зеленский.

Он добавил, что "история все расставит по местам", и Украина будет с газом, светом, водой, едой и без РФ.

Также сегодняшние ракетные удары прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что так россияне реагируют на поражения своей армии на поле боя.

"Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в том числе по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5 – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", – написал Подоляк.

Вечером 11 сентября россияне ударили крылатыми ракетами по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего в населенных пунктах Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей возникли проблемы со электричеством и водоснабжением.

Оксана Житнюк

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