UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПВО сбила ракеты над Полтавской областью

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 20:12
ПВО сбила ракеты над Полтавской областью - Фото
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

Украинские силы противовоздушной обороны сбили ракеты в Кременчугском районе. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Полтавской области в 19:12 была объявлена воздушная тревога, а в 19:58 Лунин сообщил о сбитых ракетах (количество не уточнил).

Воздушная тревога еще не отменена, глава ОВА призывает людей оставаться в укрытиях.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пво полтава ракета кременчуг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 