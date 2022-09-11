ПВО сбила ракеты над Полтавской областью
11.09.2022, 20:12
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)
Украинские силы противовоздушной обороны сбили ракеты в Кременчугском районе. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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В Полтавской области в 19:12 была объявлена воздушная тревога, а в 19:58 Лунин сообщил о сбитых ракетах (количество не уточнил).
Воздушная тревога еще не отменена, глава ОВА призывает людей оставаться в укрытиях.
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