UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне обстреляли ракетами Донецкую область: в Покровске четверо погибших

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 10:14
Россияне обстреляли ракетами Донецкую область: в Покровске четверо погибших - Фото
Фото: Руслан Требушкин / Telegram

Российские оккупанты ночью обстреляли ракетами города в Донецкой области. В Краматорске под удар попала промышленная зона, а в Покровске – жилые дома.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил, что ракетный удар был нанесен из ЗРК С-300, которые Россия все чаще использует для обстрелов наземных целей. По данным Генерального штаба, по состоянию на начало Россия использовала более 500 таких ракет для ударов по Украине.

"Россия продолжает уничтожать промышленность нашего города", – написал Гончаренко в Facebook.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Россияне обстреляли ракетами Донецкую область: в Покровске четверо погибших

Россияне обстреляли ракетами Донецкую область: в Покровске четверо погибших

Россияне обстреляли ракетами Донецкую область: в Покровске четверо погибших

Зато много жертв в Покровске заявил мэр города Руслан Требушкин.

"Ночью жители Покровской общины услышали взрывы. Это было девять "прилетов", девять ракетных ударов по городу", – рассказал он.

Россияне обстреляли ракетами Донецкую область: в Покровске четверо погибших

Россияне обстреляли ракетами Донецкую область: в Покровске четверо погибших

В результате удара разрушены частные дома, погибли четыре человека. Ранения получили шесть человек, свидетельствуют данные главы Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

Он сообщил, что в результате обстрелов в Донецкой области также погибли в Красногоровке (трое), Бахмуте (двое) и Райгородке (один человек) и 19 раненых в разных населенных пунктах.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донецкая область война краматорск Покровск ракетный обстрел
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 