Россияне обстреляли ракетами Донецкую область: в Покровске четверо погибших

Российские оккупанты ночью обстреляли ракетами города в Донецкой области. В Краматорске под удар попала промышленная зона, а в Покровске – жилые дома.

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Мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил, что ракетный удар был нанесен из ЗРК С-300, которые Россия все чаще использует для обстрелов наземных целей. По данным Генерального штаба, по состоянию на начало Россия использовала более 500 таких ракет для ударов по Украине.

"Россия продолжает уничтожать промышленность нашего города", – написал Гончаренко в Facebook.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Зато много жертв в Покровске заявил мэр города Руслан Требушкин.

"Ночью жители Покровской общины услышали взрывы. Это было девять "прилетов", девять ракетных ударов по городу", – рассказал он.

В результате удара разрушены частные дома, погибли четыре человека. Ранения получили шесть человек, свидетельствуют данные главы Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

Он сообщил, что в результате обстрелов в Донецкой области также погибли в Красногоровке (трое), Бахмуте (двое) и Райгородке (один человек) и 19 раненых в разных населенных пунктах.

В ночь на 11 сентября Россия также сильно обстреляла Николаев, Днепр и Никополь.

Андрій Водяний

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