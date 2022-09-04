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Россия использовала уже 500 ракет С-300 для обстрелов наземных целей – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 07:25
Россия использовала уже 500 ракет С-300 для обстрелов наземных целей – Генштаб - Фото
Фото: EPA

Генеральный штаб заявил в воскресенье, что Россия использовала уже 500 зенитных ракет С-300 для обстрелов наземных целей в Украине. Об этом говорится в утренней сводке.

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"Из-за нехватки высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не долетела до цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них – непригодные к применению", — заявили военные.

Такой способ использования зенитных ракет неэффективен, поскольку они несут относительно небольшую боевую нагрузку и оптимизированы для поражения самолетов в полете, а не наземных целей.

Однако россияне все равно переделывают их в ракеты класса "земля – земля" и стреляют ими по украинским городам, в частности, Николаеву и Харькову.

  • Представитель главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий в конце августа заявил, что Россия уже использовала большую часть своих ракет для ударов по Украине. "Искандеры" и "Калибры" у россиян заканчиваются, а высокоточные ракеты – на грани, заявил он.

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Андрій Водяний
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война С-300 генштаб
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