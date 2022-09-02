Россия может выставить против Украины до 350 000 человек, но у них кадровый голод — ГУР
Российские оккупанты могут выставить против Украины от 300 000 до 350 000 военных, однако армия РФ столкнулась с кадровым голодом сразу после начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, структура российской армии создана по советским принципам комплектования — части обеспечения превышают боевые подразделения по численности. Он отметил, что много подразделений РФ занимаются охраной объектов как на территории России, так и за ее пределами.
Представитель ГУР заявил, что Россия имеет мощный военный контингент в Сирии, сеть военных баз в Армении и Таджикистане, контингенты в Казахстане и Нагорном Карабахе.
"Таким образом, если сложить все это в единое, то выходит 300 000-350 000 человек, которых Россия может использовать в войне против Украины", — сказал Скибицкий.
Он подчеркнул, что оккупанты понесли серьезные потери уже в первые дни полномасштабной войны против Украины, а поэтому столкнулись с кадровым голодом. В марте-апреле руководство РФ решило использовать в боевых действиях только военных, которые подписали контракты.
Когда у россиян существенно увеличилось количество погибших и раненых, в России стало меньше желающих заключить контракт на военную службу.
- На войне против Украины воюют порядка 160 000 российских оккупантов, а в Москве намерены призвать еще 90 000 человек.
- Скибицкий также считает, что указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении численность армии РФ на 137 000 человек, скорее всего, не поможет оккупантам в войне против Украины.
- Он говорил, что российские оккупанты проводят постоянные тренировки по развертыванию ядерного оружия, но пока нет признаков его применения в ближайшее время.
Читайте также: Россияне планируют оборонять Крым призывниками из Москвы и Санкт-Петербурга — разведка
Комментарии