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Россия может выставить против Украины до 350 000 человек, но у них кадровый голод — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 11:31
Россия может выставить против Украины до 350 000 человек, но у них кадровый голод — ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты могут выставить против Украины от 300 000 до 350 000 военных, однако армия РФ столкнулась с кадровым голодом сразу после начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, структура российской армии создана по советским принципам комплектования — части обеспечения превышают боевые подразделения по численности. Он отметил, что много подразделений РФ занимаются охраной объектов как на территории России, так и за ее пределами.

Представитель ГУР заявил, что Россия имеет мощный военный контингент в Сирии, сеть военных баз в Армении и Таджикистане, контингенты в Казахстане и Нагорном Карабахе. 

"Таким образом, если сложить все это в единое, то выходит 300 000-350 000 человек, которых Россия может использовать в войне против Украины", — сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что оккупанты понесли серьезные потери уже в первые дни полномасштабной войны против Украины, а поэтому столкнулись с кадровым голодом. В марте-апреле руководство РФ решило использовать в боевых действиях только военных, которые подписали контракты. 

Когда у россиян существенно увеличилось количество погибших и раненых, в России стало меньше желающих заключить контракт на военную службу. 

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Дмитро Гриниченко
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армия России война разведка Вадим Скибицкий
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