ГУР об указе Путина увеличить армию: Это вряд ли им поможет, желающих воевать все меньше

Указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении численности армии РФ на 137 000 человек, скорее всего, не поможет оккупантам в войне против Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, Россия имеет проблемы в комплектовании своей армии и речь идет не только о подразделениях, которые воюют против Украины, но и о создании новых корпусов и дивизий, которые Москва хочет сформировать в будущем.

"И тут вылезла проблема в комплектовании личного состава, если технику они еще могут снимать с хранения и поставлять в войска, то личный состав — это уже проблема. Противник несет существенные потери в Украине, информация о погибших стремительно распространяется и соответственно количество желающих заключить контракт в армии России уменьшается. Если ранее на контракт шли представители так называемых депрессивных регионов РФ, то теперь очередь дошла до Московской и Ленинградской областей, непосредственно жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где идет военный призыв", — сказал Скибицкий.

Он отметил, что россияне пытаются быстро увеличить количество военных через увеличение призыва — большое количество срочников позволит создать базу для вербовки людей на службу по контракту.

"Даже по заявлениям Путина, в Украине воюют только контрактники, одновременно мы знаем, что срочники есть в батальонных тактических группах, которые размещены вдоль границы с Украиной. Самое главное — Россия демонстрирует западным странам готовность к возможному вооруженному конфликту, ведь миллион военных в армии — это довольно мощная цифра, о которой говорит Путин и его окружение", — заявил представитель ГУР.

Резюмируя, Скибицкий подчеркнул, что, скорее всего, увеличение численности армии не поможет россиянам в войне против Украины, так как моральное состояние оккупантов снижается, а в России все меньше желающих служить по контракту, несмотря на высокую зарплату.

"Уже пошла паника среди российского населения, так как никто не хочет служить и идти на войну. Там распространяется информация о раненых, погибших и пропавших без вести, возьмем тот же крейсер "Москва", — подытожил он.

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Дмитрий Гриниченко

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