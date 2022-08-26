UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин увеличил армию, но не объявит мобилизацию. ISW объяснил, почему это не поможет РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 06:52
Путин увеличил армию, но не объявит мобилизацию. ISW объяснил, почему это не поможет РФ - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин увеличил численность армии России на 137 000 человек, но он вряд ли объявит всеобщую мобилизацию в ближайшее время. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики считают, что указ Путина от 25 августа об увеличении численность армии РФ с января 2023 года вряд ли обеспечит ее усиление в будущем, а также указывает на то, что он не будет объявлять всеобщую мобилизацию в ближайшее время.

Указ увеличивает номинальную численность российских вооруженных сил с 1 013 628 до 1 150 628 человек — российские оккупанты, вероятно, стремятся возместить потери от большой войны против Украины и собрать силы для продолжения боевых действий. 

Институт отмечает, что объявление относительно "скромного" увеличения численности армии свидетельствует о том, что Путин все еще хочет избежать мобилизации, однако Кремль вряд ли сможет набрать в войска столько людей, так как опыт истории говорит, что россияне редко достигали поставленных целей по конечной численности армии.

Например, накануне полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, армия России насчитывала около 850 000 военнослужащих, что было значительно меньше формальной численности в более 1 млн человек. 

Скорее всего, россияне столкнутся с препятствиями при наборе новых солдат, они могут использовать осенний призыв для набора пополнения, но в качестве альтернативы они могут включить в состав армии террористов ЛДНР или же "добровольческие" батальоны, которые формируют в регионах России. В таком случае, фактическое увеличение боевой мощи российской армии будет небольшим, резюмировали в ISW.

  • 25 августа Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года до 2,04 млн человек.
  • Минобороны троллит указ Путина об увеличении армии: Придется купить 2 млн мешков для трупов.
  • В июне 2022 года сообщалось, что союзница российских оккупантов Беларусь планирует увеличение численности вооруженных сил до 80 000 человек.

Читайте также: Зачем Путин увеличивает армию: поводы и ожидания от Запада от аналитика команды Резникова 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия России война владимир путин мобилизация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 