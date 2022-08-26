Путин увеличил армию, но не объявит мобилизацию. ISW объяснил, почему это не поможет РФ

Российский диктатор Владимир Путин увеличил численность армии России на 137 000 человек, но он вряд ли объявит всеобщую мобилизацию в ближайшее время. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики считают, что указ Путина от 25 августа об увеличении численность армии РФ с января 2023 года вряд ли обеспечит ее усиление в будущем, а также указывает на то, что он не будет объявлять всеобщую мобилизацию в ближайшее время.

Указ увеличивает номинальную численность российских вооруженных сил с 1 013 628 до 1 150 628 человек — российские оккупанты, вероятно, стремятся возместить потери от большой войны против Украины и собрать силы для продолжения боевых действий.

Институт отмечает, что объявление относительно "скромного" увеличения численности армии свидетельствует о том, что Путин все еще хочет избежать мобилизации, однако Кремль вряд ли сможет набрать в войска столько людей, так как опыт истории говорит, что россияне редко достигали поставленных целей по конечной численности армии.

Например, накануне полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, армия России насчитывала около 850 000 военнослужащих, что было значительно меньше формальной численности в более 1 млн человек.

Скорее всего, россияне столкнутся с препятствиями при наборе новых солдат, они могут использовать осенний призыв для набора пополнения, но в качестве альтернативы они могут включить в состав армии террористов ЛДНР или же "добровольческие" батальоны, которые формируют в регионах России. В таком случае, фактическое увеличение боевой мощи российской армии будет небольшим, резюмировали в ISW.

25 августа Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года до 2,04 млн человек.

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В июне 2022 года сообщалось, что союзница российских оккупантов Беларусь планирует увеличение численности вооруженных сил до 80 000 человек.

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Дмитрий Гриниченко

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