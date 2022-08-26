Минобороны тролит указ Путина об увеличении армии: Придется купить 2 млн мешков для трупов
26.08.2022, 00:04
Тела российских военных (Фото: EPA)
Министерство обороны иронично отреагировало на указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении армии России до 2 млн человек. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter Минобороны.
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"Они еще даже не начинали... россия планирует довести численность личного состава вооруженных сил до 2 млн+. Для выполнения указа своего президента минобороны россии теперь необходимо закупить 2 миллиона мешков для трупов", – говорится в сообщении Минобороны.
- 25 августа Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года до 2,04 млн человек.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину были ликвидированы 45 850 оккупантов.
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