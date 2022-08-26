UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны тролит указ Путина об увеличении армии: Придется купить 2 млн мешков для трупов

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 00:04
Минобороны тролит указ Путина об увеличении армии: Придется купить 2 млн мешков для трупов - Фото
Тела российских военных (Фото: EPA)

Министерство обороны иронично отреагировало на указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении армии России до 2 млн человек. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Они еще даже не начинали... россия планирует довести численность личного состава вооруженных сил до 2 млн+. Для выполнения указа своего президента минобороны россии теперь необходимо закупить 2 миллиона мешков для трупов", – говорится в сообщении Минобороны.

Минобороны тролит указ Путина об увеличении армии: Придется купить 2 млн мешков для трупов
  • 25 августа Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года до 2,04 млн человек.
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину были ликвидированы 45 850 оккупантов.

Читайте также: "Сломать стратегию Путина". США дают рекордную военную помощь для ВСУ будущего: что в ней 

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минобороны владимир путин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 